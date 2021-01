L'emprim quartal da l'onn da fatschenta 2020/21 ha il producent da Turitg vendì 560'000 tonnas tschigulatta. Sco Barry Callebaut scriva, correspunda quai ad in minus da 4% cumpareglià cun la medema perioda l'onn precedent. Er la svieuta è sa reducida per 11% sin 1,8 milliardas francs. Analisas avevan quintà cun in minus da sulettamain 3%.

Malgrà il minus en l'emprim quartal è Barry Callebaut optimistic da cuntanscher las finamiras a media vista. Ils proxims trais onns vul il producider da tschigulatta vender mintg'onn 5 fin 7% dapli tschigulatta.

Ord l'archiv

En l'archiv da RTR sa chatta in film che fa in purtret da la fabrica da tschigulatta «Chocolat Grison». Quella han Carl Georg Bernhard e Charles Müller-Hähl fundà l'onn 1893. Pli tard ha Lindt & Sprüngli cumprà la fabrica, l'onn 1993 è quella vegnida serrada definitivamain. Il film mussa l'istorgia dal cacau e la producziun da tschigulatta en la fabrica «Chocolat Grison».