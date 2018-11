4 milliuns francs per vegnir saun

Novartis venda ina terapia per 4 milliuns francs.

Sco quai che la gasetta rapporta duai il medicament vegnir mez dal 2019 sin il martgà. Per vegnir saun duai tanscher ina solia infusiun. Il pretsch aut da la terapia giustifitgescha Novartis cun il gudogn da 13 onns da vita per ils uffants pertutgads.

Ils permiss per ils Stadis Unids, l'Uniun europeica ed il Giapun ha Novartis gia dumandà. Davart il permiss en Svizra n'haja in pledader da Novartis betg vulì pigliar posiziun. La terapia è concepida per uffants che naschan cun l'atrofia musculara dal spinal dal tip 1.

Uffants pertutgads na pon ni respirar sulet ni tragutter. Prest tuts moran avant il segund onn da naschientscha. En Svizra naschan en media mintg'onn 12 uffants cun quest defect. La nova terapia cumbatta la causa da la malsogna. Sur in virus modifitgà vegn in gen en il corp dals uffants serrà en, quai fraina la degeneraziun dals musculs.

