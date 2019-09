Anc mai han tantas persunas fatg part al Clean-Up-Day en Svizra sco quest onn. Tenor communicaziun da l’organisaziun per in ambient schuber han radund 40’000 persunas schubregia tar differentas acziuns vischnancas, guauds, planiras e lais en Svizra. En total haja dà passa 650 acziuns en l'entira Svizra – tranter auter er a Cuira, Glion, Arosa e Landquart. Il Clean-Up-Day è vegnì organisà quest onn per la 7avla giada.

RR novitads 17:00