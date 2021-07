La Svizra ha vendì en l'emprima mesadad da l'onn 2021 armas per stgars 357 milliuns francs. Las pli bleras armas ha cumprà la Rumenia cun in volumen da radund 73 milliuns, scriva il Secretariat da stadi per economia, SECO. Cumpareglià cun l'onn passà è quai 40% damain.

Svizra ha exportà armas per 357 milliuns

Cun in volumen da 240 milliuns francs, èn la gronda part da las armas idas a pajais en l'Europa.

Proxim Orient

En il Proxim Orient è ì material per 18,5 milliuns a l'Arabia Saudita ch'è involvida en la guerra civila en il Jemen. Ils Emirats Arabs Unids, ch'èn er involvids là, han cumprà armas svizras per 3 milliuns. En l'Asia ha la Svizra exportà total armas per radund 32 milliuns.

Continents americans

Sin il continent american ha la Brasilia cumprà armas per 2 milliuns francs. Ils exports là stattan en gronda critica perquai che la violenza en ils slums dals martgads s'augmenta. Las pli bleras armas sin il continent, han cumprà ils Stadis Undis cun 40 milliuns francs. Sin l'entir continent ha la Svizra exportà armas per total 45,5 milliuns.

Auters continents

En l'Africa ha Botsuana cumprà la gronda part da las armas. Quai cun 34,7 milliuns. Total èsi material per 38,2 milliuns francs en l'Africa. L'Australia, la Nova Caledonia e la Nova Zelanda han cumprà ensemen material per total 2,4 milliuns da la Svizra.

Pajais da destinaziun Avrir la box Serrar la box Tar ils pajais numnads sura sa tracti mintgamai dal pajais da destinaziun, nua ch'il material vegn «duvrà u elavurà avant ch'el vegn reexportà, raffinà u elavurà en in'autra moda», scriva il SECO. Actualmain stattan total 58 pajais sin la glista.

Record durant l'onn 2020

Durant l'emprima mesadad dal 2020 han ils exports da material d'armas cuntanschì 501 milliuns francs. Sur l'entir onn passà ha la Svizra vendì material da guerra per 901 milliuns francs – in nov record ed in augment da 24% cumpareglià cun l'onn avant.

Per la GSoA in scandal

Per la Gruppa per ina Svizra senz'armada è quai in scandal. Er durant l'emprima mesadad dal 2021 haja la Svizra puspè vendì material a pajais ch'èn involvids en guerras civilas e nua ch'ils dretgs umans vegnan blessads. En vista a talas cifras d'export, vegnia puspè visibel quant impurtanta che l'iniziativa da correctura saja. Quella vul scumandar exports a tals pajais, scriva la GSoA.