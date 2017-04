40 milliuns da la Svizra per il Jemen

Oz, 14:37

SDA / Lea Livers

Dapi dus onns sa chatta il Jemen el chaos pervi d'ina guerra civila. 27 milliuns carstgauns vivan en miseria. L'ONU vul uss rimnar daners per in nov pachet d'agid per il Jemen. Didie Burkhalter, il minister da l'exteriur ha empermess oz a Genevra 40 milliuns dal maun da la Svizra.