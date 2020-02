Retards da pajaments èn stads la raschun da daivets la pli frequenta il 2017. Quai demussan las cifras che l’Uffizi federal da statistica ha communitgà. Resguardà tuttas modas da retards da pajament, vivan 42,5% da la populaziun en in tegnairchasa cun almain ina spezia d'indebitament.

18,9% da las populaziun vivan en in tegnairchasa cun almain in retard da pajament durant ils ultims 12 mais. Il pli savens vegnan quints da taglia e las premias da las cassas da malsauns pajadas cun retard. 8% vivan en in tegnairchasa cun almain trais differentas spezias d'indebitaments.

Radund 10% n'han betg pajà il quint da taglia

Tar la spezia d'indebitament «retard da pajament» tutgan tschains da locaziun u tschains ipotecars betg pajads, quints per aua, electricitad, gas e stgaudament, premias da las cassas da malsauns, taglia, quints per telecommunicaziun ed auters quints. Ils pli savens hai dà il 2017 retard cun pajar la taglia (9,9%) e las premias da la cassa da malsauns (7,3%).

Savens pertutgads cun retards da pajar quints èn tegnairchasas cun uffants.

Pli vegl e pli darar cumpras spontanas

La statistica mussa er che ina da diesch persunas (10%) cun ina vegliadetgna tranter 18 e 24 onns è pronta da cumprar rauba, malgrà ch'ella sa ch'ella n'ha betg avunda daners a disposiziun. Tar las persunas sur 65 onns èn quai be 3,8%.

