1,2 milliuns passagiers ha la societad aviatica transportà il schaner. Cumpareglià cun la medema perioda da l'onn avant è quai in plus da 5,4%, ha communitgà la Swiss.

5,4% dapli passagiers per la Swiss

Er l'utilisaziun, mesirada vi da las plazzas occupadas, è sa meglierada per 3,3%, ha communitgà la Swiss. Quai munta che 77,8 da 100 sezs èn stads occupads. La societad ha era gì 6% dapli sgols, en tut 11'599. Grazia alls novs aviuns po la Swiss far diever da pli gronds aviuns e spargnar uschia sgols, sco era occupar meglier quels. L'onn passà ha la Swiss gì en tut 17,94 milliuns passagiers. Cun quai ha ella rut il record da l'onn avant per 6,2%.

Tar il gudogn da la Swiss datti dentant pli pauc positiv. Il pretsch pli aut da l'ieli ha chaschunà ch'il cherosin è stà pli char e quai smatga il gudogn. Perquai è il resultat operativ en il terz quartal per 10% pli bass.

