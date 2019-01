Il motor per quest svilup è stà il concern Transgourmet. La filiala da Coop ch’è activa en blers pajais europeics, ha pudì augmentar la svieuta per 6,9%. In plus hai era dà per il commerzi online (+15%) sco era per las autras filialas da Coop, sco per exempel per Interdiscount, Fust e la parfumaria Import. La svieuta da quels è creschida ensemen per 3,8% sin 7,4 milliardas francs.

RR novitads 10:00