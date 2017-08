5 scolas autas da la Svizra sut las top 100

Dal «Shanghai Ranking» da las meglras scolas autas dal mund èn danovamain tschintg scolas svizras sut las top 100. La ETH da Turitg figurescha sco avant in onn sin plazza 19 ed è la meglra scol'auta da l'Europa continentala.

Sco gia avant in onn tutga la ETH da Turitg tar la meglra scol'auta da l'Europa continentala. Ella figurescha sin la plazza 19. Medemamain tranter las emprimas 100 èn l'universitad da Turitg (plazza 58), l'universitad da Genevra (plazza 60), la ETH da Losanna (plazza 76) e l'universitad da Basilea (plazza 95).

Sin las primas 20 plazzas sa chattan anc adina scolas autas da dals Stadis Unids da l'America. Sin plazzas da podest èn las universitads americanas da Harvard (plazza 1) e Standford (plazza 2) e da nov la Univeristy of Cambridge da l'Engalterra (plazza 3).

«Shanghai Ranking» numnà uffizial «Academic Ranking of World Universities»

L'«Academic Ranking of World Universities» vegn dapi il 2003 manada tras la universitad Jiaotong da Schanghai. Ella cumpareglia dapli che 1000 universitad sin l'entir mund. Ella fa quai tenor sis facturs sco per exempel dumber dals Premis da Nobel, dumber da publicaziuns en impurtants schurnals spezialisads sco era quantas giadas ils scienziads d'ina scola auta vegnan citads en in artitgel spezialisà.

