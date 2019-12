Taxa per consultaziun en staziun d'urgenza

Cun la taxa da 50 francs vul il Cussegl naziunal impedir che pazientas e pazients van pervi da bagatellas en l'ospital. Sco proxim sto il Cussegl dals chantuns decider en chaussa. Sche la chombra pitschna approvescha l'iniziativa parlamentara, po vegnir stgaffì ina basa legala per ils chantuns che vulan introducir ina tala taxa. Cunzunt il chantun Turitg ha tals plans.

Dubel uschè char en ospital

Sco emprim duajan ins ir tar il medi da chasa, ha ditg Martin Bäumle (PVL/ZH). Ils ultims onns sajan dentant dubel uschè blers ids direct en l'ospital. Blers da quels cas sajan stads cas da bagatellas. Uschia sajan las staziuns d'urgenza magari surchargiadas. En consequenza possia vegnir tar temps da spetga privlus per pazients e pazientas ch'han propi in cas urgent. Ultra da quai sajan consultaziuns ambulantas en l'ospital dubel uschè charas sco tar in medi da chasa, uschia ils iniziants.

Excepziuns

Persunas che van en la staziun d'urgenza cun in'assegnaziun dal media u da la media na stuessan betg pajar la taxa da 50 francs, quai tenor l'iniziativa parlamentara da Weibel. Er uffants e giuvenils sut 16 onns pudessan vegnir sclaus da stuair pajar la taxa.

Ord l'archiv

RTR novitads 15:00