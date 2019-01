500'000 francs ad onn per minoritads periclitadas

Las minoritads periclitadas en Svizra duain survegnir sustegn finanzial da la Confederaziun. Il Cussegl federal ha decidì da sa participar mintg'onn cun in mez milliun francs per proteger minoritads sco per exempel las cuminanzas giudaicas u muslimas, u er il pievel viagiant u persunas omosexualas, da violenza extremistica u terroristica.

Cun ils daners vul ins pajar indrizs d'alarm, saivs u cameras da surveglianza. Ma er la scolaziun per enconuscher ristgs u per pudair guntgir ristgs po la Confederaziun sustegnair. Er infurmaziun e sensibilisaziun tutgan tar las pussaivlas investiziuns. La consultaziun dura anc fin il matg.

RR novitads 12:00