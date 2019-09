cuntegn

533'000 vatgas da latg - Uschè paucas vatgas da latg sco anc mai

En Svizra ha il dumber da las vatgas da latg danovamain cuntanschì in nov stand bass da record. Aifer in onn è quel sa reducì per 2%, sin 533'495 vatgas da latg. Quai communitgescha il servetsch d'infurmaziun per l'agricultrua svizra.