Grazia al boom a la bursa ha la pli gronda banca svizra augmentà il gudogn net per 54% sin total 6,6 milliardas dollars, sco i ha num en la communicaziun. La UBS ha profità en spezial l'ultim quartal d'in ferm martgà. Da l'october enfin il december ha la banca gudagnà sut il stritg 1,7 milliardas dollars, quai correspunda ad in plus da 137% cumpareglià cun la medema perioda l'onn avant. Igl è il meglier resultat dapi almain tschintg onns.

Banca ha profità da la malsegirtad da la clientella

Entant che bleras autras spartas da l'economia pateschan da la crisa da corona, profitescha la UBS da las turbulenzas. Tenor la redactura d'economia da SRF, Eveline Kobler principalmain perquai che la clientella saja lura malsegira e tschertgia cussegl. Quai haja er il nov CEO da la banca, Ralph Hamers, confermà. La glieud sa dumondia lura tant pli sch'ils daners sajan investids endretg, cumpria u vendia tut tenor aczias ed uschia inavant. E, sch'i dettia turbulenzas a la bursa, saja la glieud pli activa cun far fatschentas.

La turbulenza a la bursa gida a la banca. U ditg salop: Igl è tuttina sch'ils curs van ensi u engiu. Simplamain perquai che la clientella guarda lura bler pli exact tge che capita e tge far cun ses daners...

Tut las cussegliaziuns e las fatschentas che sa dettian lura tras quai per la banca portian entradas. Ed uschia haja la UBS profità fermamain l'onn passà, uschia Evelin Kobler.

Daners dal stadi stabiliseschan

Las bancas profiteschain plinavant fermamain dals gronds pachets d'agid finanzials che stadis e bancas naziunalas da l'entir mund hajan mess ensemen per sustegnair lur economia. Ils daners dal stadi protegian bleras firmas dal concurs. Uschia possian er las bancas quintar che las firmas, era quellas che pateschian uss da la crisa, possian insacura pajar enavos lur credits. Er la UBS na quintia il mument strusch cun fatschentas che na possia pervia da corona betg pli pajar enavos credits. Quest ristg saja pia, il mument sut controlla, uschia la redactura d'economia.

Tschains negativs animeschan d'investir

In ulteriur fatg che pudess declerar daco ch'ina banca po er en temp da crisa far bunas fatschentas, èn ils tschains negativs. La UBS sco er autras bancas hajan annunzià u gia decis da vulair sbassar il cunfin per tschains negativs. Vul dir: A partir d'ina tscherta summa ston ins pajar dapli per simplamain deponer quels daners sin banca. Tar l'UBS vala a partir da la stad 2021 il cunfin da 250'000 francs. U cun auters pleds: Las bancas vulan animar la clientella da far insatge cun lur daners. E quai munta per la banca puspè la pussaivladad da far gudogn cun cussegliaziuns, fatschentas, transacziuns etc.

Las bancas n'han betg gugent sche la clientella ha massa daners sin il conto. Perquai che lura ston ellas gist qua en Svizra a partir d'ina tscherta summa pajar tschains negativs a la banca naziunala. E quai custa.

Quai para tenor Eveline Kobler era da funcziunar pulit bain. Gist er perquai che autras bancas hajan er annunzià da vulair dar vinavant ils tschains negativs a la clientella. Uschia na possian ins betg pli simplamain transferir ils daners d'ina banca a l'autra per betg stuair pajar per deponer ils daners sin il conto.

Avegnir intschert – squitsch da spargnar resta

Sche er la UBS sentia forsa anc insacura consequenzas negativas da la pandemia, saja fitg grev da dir. Il nov CEO da la banca, Ralph Hamers saja lev optimistic, ma el na gughegia betg da far ina prognosa, uschia la redactura d'economia che ha pudì discurrer cun el. Lev optimistic tranter auter er pervi da la speranza en connex cun il vaccin, intschert però er pervi da mesiras severas sco «lockdowns» che nagin na sappia quant ditg che quellas durian anc e tge influenza che quai haja sin l'economia.

Ultra da quai restia il squitsch da spargnar tar las bancas, er suenter in fitg bun onn. Quai pervi dals tschains bass u negativs che fetschian grev da far buna fatschenta e quai probabel anc sur in lung temp. La buna nova per il persunal da la UBS: Almain durant la crisa da corona na vegnia relaschà nagin persunal. Quai ha ditg il president dal cussegl d'administraziun, Axel Weber.

L'UBS è tenor il CEO robusta

Malgrà tut paja la banca gronda ina dividenda ad acziunarias ed acziunaris. Ed ella cumpra enavos aczias. Tut quai vegn tenor Eveline Kobler da bun als acziunaris ed acziunarias e mussia ch'il nov schef è da l'avis che sia banca saja ferma avunda malgrà temp da crisa.

La dividenda che la UBS paja è – sco spetgà – pli bassa che l'onn passà. Il management aveva gia annunzià da pajar ora ina dividenda pli pitschna ed enstagl recumprar aczias. Aifer ils proxims trais onns vul la UBS cumprar enavos aczias en valita da fin 4 milliardas francs.