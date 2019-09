Ils ultims diesch onns saja mintga terz di da lavur ina persuna morta pervi d'in accident da lavur. En trais da quatter cas saja almain ina da las reglas existenzialas betg vegnida resguardada.

Per branschas ed activitads cun in grond ristg ha la Suva elavurà reglas che pon vegnir integradas en il mintgadi. Per exempel «otg reglas essenzialas per la construcziun auta». Vegnia ina da questas reglas violadas, stoppia la lavur immediatamain vegnir interrutta e la situaziun privlusa vegnir eliminada. La Suva ha lantschà ina campagna da prevenziun per che talas reglas essenzialas vegnan pli enconuschentas.

