L'onn passà han las dretgiras svizras tractà 59 cas da criminalitad economica. Quels han chaschunà in donn da totalmain 426 milliuns francs. Quai resulta dal «Forensic Fraud Barometer» da l'interpresa KPMG. Cumpareglià cun l'onn avant èn quai dus cas pli pauc. La summa totala dals donns muntava però il 2016 ad 1,4 milliardas francs – ina summa da record pervi dal cas Behring cun donns da 800 milliuns francs.

La gronda part dals delicts, numnadamain 15, èn il 2017 vegnids fatgs da persunas or dal management. Cun 120,9 milliuns francs han quels cas era chaschunà il pli grond donn total. Impiegads han chaschunà ins summa da donn da 117,4 milliuns francs. Dentant ha be in impiegà sulet chaschunà in donn da 100 milliuns francs.

Sco quai che la KPMG communitgescha deriva ina gronda part dals delinquents or da l'atgna organisaziun, ha agì persul ed ha sco motiv central in stil da viver pretensius u ha blers daivets.

La retschertga da KPMG La retschertga da KPMG sa basa sin cas da criminalitad economica cun in donn finanzial d'almain 50'000 francs. Ils cas èn vegnids tractads d'ina dretgira penala svizra e las medias svizras impurtantas han rapportà dals delicts.

