La cunvegna da basa cun l'UE vegniss il mument sustegnida da radund 60% da las Svizras e dals Svizzers. Quai rapporta la NZZ am Sonntag e sa basa sin ina enquista represchentativa.

Tenor l'enquista schessan 17% segiramain Gea e 43% plitost Gea a la cunvegna. 15% refusassan segiramain ella e 20% schessan plitost Na.

Il resultat è stà per mai ina surpraisa.

Urs Bieri è stà surprais dal resultat da l'enquista che GfS Berna ha manà tras per incumbensa da l'associaziun Interpharma, l'uniun da las firmas farmaceuticas. La gronda maioritad dals dumandads na midass il pli gugent nagut vi dal sistem bilateral actual, ha declerà Bieri. Che tuttina 60% dals dumandads approvassan la cunvegna da basa haja da far cun la tema che firmas svizras pudessan avair in dischavantatg sin il martgà.

