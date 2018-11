Inhalt

Svizra - 7% pli pauc traffic da rauba sin binaris

En Sviza èsi vegnì transportà l'onn passà damain rauba cun la viafier. Cumpareglià cun l'onn avant èn quests transports sa reducids per 7%. Ils transports sin via percunter èn creschids per 1,5%. Quai resulta da las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica.