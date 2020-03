Cun lubientscha da la Confederaziun han interpresas svizras exportà il 2019 material da guerra per 728 milliuns francs en 71 pajais. Fertant ch'ils ulteriurs exports han pudì nudar in plus da be 3%, èn ils exports d'armas s'augmentads per 43% l'onn passà.

Ils exports d'armas han uschia cuntanschì l'onn passà la segund auta valur dapi il 1983. Anc dapli material da guerra ha la Svizra exportà il 2011 cun 872,7 milliuns francs.

Raschun per l'augment da 218 milliuns è tenor il Secretariat da stadi per economia Seco, che la Svizra ha fatg fatschentas pli grondas cun tscherts pajais. Uschia hajan ins vendì vehichels per passa 150 milliuns francs en il Danemarc e per 111 milliuns francs en Rumenia. Fatschentas pli grondas sajan er stadas ils exports da muniziun e cumponentas da muniziun en Germania (68 milliuns francs) e da sistems da defensiun cunter aviuns inclusiv muniziun a Bangladesch (55 milliuns francs).

Critica da GSoA

La Gruppa per ina Svizra senz'armada GSoA, ha crititgà las cifras da record en ina communicaziun. Fertant che l'industria d'armament e sia lobi a Berna reclomian ch'i na giaja betg bain cun l'industria, mussian las cifras dal Seco in tut auter purtret. Il 2019 saja in onn da record per l'industria d'armament svizra. Er l'onn passà haja dà exports en pajais, nua ch'ils dretgs umans vegnian blessads massiv. Crititgads vegnan sur tut ils exports en Bangladesch, Bahrain e l'Arabia Saudita ed il Pakistan.

Iniziativa da correctura

La GSoA ha fatg endament sia iniziativa dal pievel cunter exports d'armas en pajais da guerra civila. Quella è vegnida inoltrada la stad passada, be in mez onn suenter ch'ella è vegnida lantschada. L'iniziativa na scumonda betg cumplet d'exportar material da guerra, ma ella pretenda che naginas armas pon vegnir exportadas en pajais nua ch'ils dretgs umans vegnan blessads a moda sistematica, u en pajais da guerra civila u ch'è involvids en in conflict.

Il Cussegl federal refusa l'iniziativa e vul preschentar ina cuntraproposta indirecta. Il sboz per questa lescha duai bainbaud esser pront.

