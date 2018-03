In punct principal per pudair cuntanscher quella finamira saja che las regiuns hajan in provediment da basa segirà, sco per exempel per la digitalisaziun cun cabels da fibra da vaider. Quel provediment saja la basa per che l'economia possia sa sviluppar. Sche la glieud giuvna haja avunda pussibilitads da restar en las regiuns, hajan els era ina perspectiva per il futur vi da quel che era il futur da las regiuns da muntogna dependia.

La Gruppa svizra per las regiuns da muntogna appellescha dentant era a la solidaritad per pudair sminuir il foss tranter pajais e citad e tranter las differentas culturas e linguas.

Pliras activitads durant il 2018

La SAB è vegnida fundada ils 28 da matg 1943 a Berna. Ussa po ella festivar il 75avel anniversari. Per festivar quai anniversari ensemen cun commembers, partenaris ed amis en moda cunvegnenta, organisescha la SAB pliras activitads en il decurs da l'onn.

