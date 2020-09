La societad aviatica Swiss ha reagì sin la dumonda pli gronda per sgols da vitgira pervi da la crisa da corona. Per ils mais d'avrigl, matg e zercladur ha la Swiss allontanà 750 sezs da la classa economy ord trais aviuns da Boeing 777, per stgaffir plaz per rauba.

Ils sezs sa chattian il mument en in magasin a Basilea, ha declerà Ashwin Bhat, schef da la fatschenta da vitgira da la Swiss, en in'intervista cun las gasettas da «CH Media». Quests transports sajan sa concentrads per in temp sin tscherts trajects, tranter auter a China, per transportar material da protecziun sco mascras.

Dapi la fin da mars haja la Swiss fatg radund 800 sgols sulet per vitgira e 27'000 tonnas rauba sajan vegnidas transportadas. Suenter ch'i haja dà sur emnas dapli sgols da cargo che da passagiers, sa midia quai uss puspè pass per pass, uschia Bhat.