80% dals giuvenils Svizzers dovran l'internet a moda raschunaivla

Mardi, 11.7.2017, 17:09

SDA / Lea Livers

Ils auters mussan in cumportament da ristg u problematic pertutgant l'internet. Problematic vul dir ch'els han per exempel sintoms da privaziun sch'els èn offline u ch'els perdan la controlla cura ch'els èn en l'internet, uschia in rapport da la ZHAW, la Scol'auta da Turitg per scienzas applitgadas.