Dapli daners per implants da sport

La basa per quest sustegn finanzial è il concept per implants da sport naziunal. Cun quests daners sustegn la Confederaziun tant il sport da prestaziun, sco era il sport per la giuventetgna ed il sport popular – e quai en las differentas disciplinas.

Era regiuns grischunas

Ina regiun grischuna che vegn a profitar dals daners è Lai. In milliun francs duessi dar per la pista a Parpan. La presidenta da la cursa da la cuppa mundiala da skis 2022, Luana Bergamin ha ditg envers RTR – ch’els veglian investir ils daners en l’infrastructura da la pista da skis a Parpan. Adattaziuns vi dal terren purtassan avantatgs per preparar la pista da skis, ins duvrassi lura en l’avegnir pli pauca naiv artifiziala.

Dals daners per Lai duai era l'Arena da biatlon profitar. Sco quai ch'il directur nordic da Swiss Ski Hippolyt Kempf ha ditg, vegniss l'arena uschia fatga pronta per il campiunadi mundial da biatlon l’onn 2025. Mesiras fissan d'engrondir ils indrizs da far naiv, da meglierar la situaziun da parcadis, ed era l'access a las tribunas duess vegnir optimada.

Auters lieus che profiteschan da las contribuziuns da la Confederaziun èn l'Olympia Bob Run a San Murezzan, ils indrizs da freestyle planisads en l'Engiadina ed in sustegn per la halla da unihockey a Grüsch. Tut en tut sa tracti da plirs milliuns francs che vegnan investids fin il 2027 en l'infrastructura da sport dal Grischun.

Sustegn dapi passa 20 onns

La Confederaziun sustegna finanzialmain dapi 1998 la construcziun d'implants da sport. Fin uss ha il parlament approvà 170 milliuns francs, 26,5 millliuns n'èn betg vegnì duvrads. Da nov duessan credits d'obligaziun dastgar vegnì duvrads per auters projects, sch'il project original na vegn betg realisà.

La Confederaziun surpiglia tranter 5% e 25% dals custs da bajegiar per project. La media è 10%. In rapport dal Cussegl dals chantuns da 2019 ha mussà in volumen d'investiziun da tranter 750 milliuns ed 1,5 milliardas francs.