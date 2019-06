cuntegn

Svizra - 9 pesticids vegnan scumandads per immediat

L'Uffizi federal per agricultura ha retratg las lubientschas per pesticids che cuntegnan duas substanzas fixas. Quai han fatg enconuschent las organisaziuns per l'ambient Greenpeace e WWF. La Confederaziun ha confermà questa retratga.