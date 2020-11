L'interpresa Biontech stat curt avant in success cun ses vaccin encunter il coronavirus. Or dal studi decisiv cun il vaccin, han Biontech e ses partenari american Pfizer mussà datas positivas per ses effect.

Tenor il studi è il ristg da survegnir corona per 90% pli bass, tar pazientas e pazients che han survegnì il vaccin. Biontech e Pfizer èn uschia las emprimas interpresas dal mund che mussan datas positivas per pudair producir in vaccin da corona. Quai saja l'emprim mussament che Covid-19 possia vegnir impedì d'infectar persunas entras in vaccin, ha declerà Ugur Sahin, il schef da Biontech a l'agentura da novitads Reuters.

Ils dus partenaris vulan anc quest mais survegnir ina lubientscha speziala per il vaccin en ils Stadis Unids. Sch'i dettia fin la terza emna da november avunda datas davart la segirezza dal vaccin, duai la dumonda vegnir tschentada gist suenter. Enfin uss n'hajan ins nagina raschun da dubitar la segirezza.

50 milliuns dosas

Biontech e Pfizer quintan da pudair far pront anc quest onn radund 50 milliuns dosas dal vaccin. L'onn che vegn calculeschan els cun fin 1,3 milliardas dosas.

Bain han gia pajais sco la Russia, la China e dacurt Bahrain dà liber vaccins cun restricziuns e vaccineschan er gia parts da la populaziun. Ma, quant bain che quels protegian propi e tge effects secundars ch'els pon avair, è anc avert.