Il chantun Genevra surpassa dapi duas emnas la limita da la Confederaziun per definir quella sco regiun u pajais cun ina auta ristga da s'infectar. Ils ultims dis èn vegnidas confermadas 99 novas infecziuns per 100'000 abitants. La limita da la Confederaziun è tar 60 cas per 100'000 abitants. Sch'ins turna dad in pajais cun tantas infecziuns en Svizra ston ins ir per 10 dis en quarantina.

Genevra ha cunquai quasi trais giadas uschè blers novs cas sco ils auters chantuns ch'èn tutgads il pli fitg da la pandemia, rapporta RTS. Ils chantuns Vad, Basilea Citad e Turitg han il medem temp registrà tranter 30 e 38 cas per 100'000 abitants.