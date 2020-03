Da principi èsi cler, il Cussegl federal recumonda da restar a chasa.

Dentant: «Sa chapescha ston uffants pudair far termagls in cun l'auter. Dentant ils geniturs ston sa dumandar sch'els vulan uss anc s'entupar en ina gruppa da sis u set auters geniturs u sch'els vulan ir persuls giuadora», quietescha Daniel Koch. Uschia na duain gruppas da termaglar betg vegnir organisadas. E surtut: Ils geniturs duain reducir il contact tranter in l'auter sin in minimum.

Qua dapli davart il tema uffants ed ir giuadora.

(stadi dals 17 da mars)