Il Cussegl federal aveva dacurt decis ch'i dovra per in sgol en Svizra u l'entrada or d'in pajais da ristg in test da PCR negativ, a partir dals 8 da favrer. Il test na po betg esser pli vegl che 72 uras. In'excepziun vala per uffants sut 12 onns.

Plinavant vegnan registradas las datas da prest tut ils viagiaturs a moda sistematica, tuttina sch'els arrivan cun aviun, bastiment, bus u tren. Cunfinaris na vegnan betg registrads.

Ina schluccada datti dentant areguard la quarantina. Quai sch'il test è negativ suenter 7 dis dapi l'ultim contact cun ina persuna infectada u tar l'entrada or d'in pajais da risico. Necessari è il consentiment da l'autoritad chantunala. Il test sto la persuna pajar sezza.

Svizra rinforza controllas als cunfins

L'Administraziun federala da duana vul marcar a partir da quest'emna dapli preschientscha e rinforzar las controllas als cunfins. Quai per realisar questas novas restricziuns d'entrar en Svizra. Quai mussan documents interns da la Svizra Nordorientala.

Tenor differents rapports da medias duain per quest intent er ir als cunfins collavuraturs civils.