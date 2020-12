Il ticker è a fin

15:25 La conferenza da medias è a fin Il Cussegl federal ha decis novas reglas che valan a partir da mesanotg. Uschia datti ina ura da polizia tar ustarias, fieras, stizuns etc. da las 19:00. Quai vala per chantuns che han ina cifra da reproducziun da passa 1. Quels ch'èn sut dastgan laschar avert ustarias e indriz da temp liber enfin las 23:00. Plinavant èn occurenzas scumandadas, uschia stat la cultura vinavant airi.

15:22 Daco vala ina ura da polizia da las 19:00? La finamira saja da reducir enfin Nadal las cifras. Ina mesira saja perquai da desister d'inscunter en ustarias, bars etc. La situaziun saja bain difficila per tuts, i dettia dentant nagina alternativa che sa tegnair vi da quellas reglas, uschia Berset. Las perspectivas per l'onn proxim sajan pli empermettentas, emprova il minister da sanadad da far curaschi.

15:12 Chantuns cun ina cifra da reproducziun sut 1 Patrick Mathys dal BAG ha anc ina giada precisà tge chantuns ch'han ils ultims 7 dis gì ina cifra da reproducziun sut 1, quai èn: Friburg, Genevra, Giura, Vallais, Vad, Neuschatel, Sursilvania

15:09 Recumondaziun da homeoffice Da lavurar davent da chasa en il homeoffice saja anc adina ina recumondaziun. Il mument desista il Cussegl federal da cumandar in homeoffice.

15:05 Grondas perditas en la gastronomia La gastronomia fetschia ina gronda part da la svieuta la saira. Perquai quinta il minister da finanzas cun ina perdita da svieuta tar la gastronomia da 600-800 milliuns. Quai per ils mais da december e schaner.

15:03 10 persunas èn il rom privat Enfin uss n'hajan ins betg constatà ch'inscunters sa spostian en il rom privat e chaschunian in augment da las infecziuns, uschia Simonetta Sommaruga. Gist en il temp avant ils dis da festa haja il Cussegl federal betg vulì restrenscher memia fitg ils contacts. Tuttina valia la recumondaziun da betg s'inscuntrar cun persunas ord pli che dus perchasas.

14:57 Debits da milliardas Cun la pandemia da corona crescha il culm da debits da la Svizra. Ueli Maurer quinta cun daquai da 25-30 milliardas debits, quai saja dentant be ina stimaziun.

14:54 Proximas decisiuns en in'emna? Il Cussegl federal ha annunzià da vulair reponderar las mesiras en in’emna, ils 18 da december. Il minister da sanadad na vul dentant anc betg tradir co quai succeda precis. Quai saja anc avert, uschia la resposta sin ina dumonda d’in schurnalist.

14:53 30'000 tests a di Il mument detti naginas limitas da testar, declera Patrick Mathys dil BAG. Il mument fetschia la Svizra bun 30'000 tests a di. Quella capacitad poss'ins probabel augmentar.

14:52 Datti limitas finanzialas? Anc ina giada prenda il Cussegl federal enta maun blers daners, en tut 1,5 milliardas. In schurnalist vul saver co quai saja pussaivel. Ueli Maurer, il minister da finanzas respunda che ils daners duvrads e mess a disposiziun enfin uss sajan gia damemia. La Svizra fetschia dentant vinavant debits sch'i saja necessari.

14:50 Activitads culturalas In schurnalist vul savair dapli davart las reglas per activitads culturalas. Alain Berset declera che teaters, kinos etc dastgian avair avert enfin las 19:00. Occurenzas culturalas n'hajan dentnat anc adina betg lieu. Berset accentuescha che la cultura saja impurtanta e manchia fitg il mument. I vegnia dentant a dar agids per persunas che lavuran en il champ da cultura.

14:48 Festas religiusas Festas religiusas duain esser pussaivlas da Nadal, accentuescha Alain Berset. I valia dentant da resguardar concepts da protecziun. La cifra da 50 persunas saja in maximum – en baselgias pli pitschnas n’hajan probabel betg uschè bleras persunas plaz.

14:45 Cifra da reproducziun en Svizra Actualmain saja la cifra da reproducziun en Svizra sur 1, quai ha ditg Alain Berset. La cifra da reproducziun chaschuna bleras dumondas tar schurnalistas e schurnalists. Quella cifra decida la finala sche manaschis da gastro dastgan laschar avert enfin las 19:00 ubain las 23:00.

14:27 Ura da polizia cun excepziuns Per ils dis da festa da Nadal e Silvester vala ina excepziun da l'ura da polizia. Lura dastga la gastronomia avair avert enfin la notg da l'ina.

14:25 Consultaziun e posiziun dals chantuns Ina gronda part dals chantuns haja reconuschì che la situaziun saja il mument delicata. Il Cussegl federal saja responsabel per la sanadad publica, perquai hajan els stuì agir. Plinavant aschunta Simonetta Sommaruga ch'intgins chantuns sajan leds ch'il Cussegl federal intervegni ussa.

14:22 Svizra romanda cun cifra da reproducziun sut 1 Sin ina dumonda en connex cun la cifra da reproducziun declera il cusseglier federal Alain Berset ch'ils chantuns da la Svizra romanda (senza chantun Berna) hajan actualmain ina cifra da reproducziun sut 1. Tut tschels chantuns han ina mendra situaziun epidemiologica cun ina cifra da reproducziun da passa 1.

14:20 Ussa pon schurnalistas e schurnalists tschentar dumondas

14:19 1,5 milliardas dapli L’economia survegn dapli agid: Il program per cas da direzza vegn auzà per 1,5 milliardas francs. Da quai pajan Confederaziun e chantuns communablamain 750 milliuns francs e 750 milliuns francs vul la Confederaziun pajar suletta, per sustegnar chantuns ch’èn pertutgads fitg da Covid-19. Uschia ha declerà il minister da finanzas Ueli Maurer. 01:01 video Maurer: «Il pachet da sustegn vegn augmentà per 1500 milliuns» Or da News-Clip dals 11.12.2020. laschar ir

14:16 Morder tras l'enviern La situaziun saja spinusa il mument. Ussa vali quai da tegnair la dira, uschia Berset. Ins saja avisà che tuts prendian resguard enfin che la vaccinaziun è qua. I dovria dentant anc in zic pazienzia.