Davent da l'auter onn pajan las chasadas en Svizra be anc 335 francs per la taxa da radio e televisiun. Il Cussegl federal ha decidì da reducir la taxa davent il 2021 per 30 francs. Er l'economia vegnia distgargiada. Quai communitgescha il Cussegl federal.

La structura da tariffas vegnia meglierada, uschia che 93% da las interpresas che pajan la taxa, stoppian pajar pli pauc. Vitiers survegnan l'SRG ed ils emetturs da radio regiunals dapli daners.

