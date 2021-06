A partir dal zercladur s'engascha l'Uffizi federal da cultura er en la diaspora rumantscha. L'uffizi ed il chantun Grischun han suttascrit la cunvegna per mantegnair e promover las linguas rumantsch e talian sco er lur cultura per la perioda 2021 fin 2024.

Per il program da promoziun stattan a disposiziun 400'000 francs ad onn. Concret scriva l'Uffizi federal ora in nov program da promoziun per sustegnair projects en la diaspora rumantscha.

Ina emprima runda da projects duai gidar ad identifitgar, co ed en tge furma ch'ins po promover il rumantsch en la diaspora. Contribuziuns sajan per exempel previsas per purschidas da furmaziun online u per la preschientscha dal rumantsch en l'Internet.

Ultra da quai duain uffants e giuvenils er pudair emprender e viver la lingua e la cultura ordaifer il territori tradiziunal.