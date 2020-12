Trens tranter la Svizra e l'Italia curseschan tuttina vinavant. Quai dentant en in dumber reducì e per il mument per trens EuroCity. A questa schliaziun èn sa cunvegnids ils dus pajais e lur viafiers. Quai communitgeschan las Viafiers federalas svizras. Ils trens regiunals Tilo curseschan dentant a partir da gievgia be fin a Chiasso. Pendularis ston là pia midar tren. Uschè svelt sco pussaivel, duai quels dentant er puspè pudair traversar il cunfin, scriva la SBB.

Las Viafiers federalas avevan avant intgins dis decidì da stritgar tut ils trens en l'Italia e laschar cursar quels be pli fin al cunfin. Raschun era che l'Italia prescriva mesiras da corona fitg sctrictas. Uschia per exempel ch'ils passagiers dovrian in test negativ da corona e ch'i duai vegnir mesirà la temperatura dals viagiaturs – per la SBB mesiras betg realisablas. Uss duain quellas controllas vegnir fatgas dal persunal da tren talian a Chiasso ed a Domodossola.

La suletta colliaziun da tren dal Grischun en l'Italia è la lingia sur il pass dal Bernina fin a Tirano. Schon dapi ils 6 da november n'èsi betg pli lubì da traversar il cunfin cun il Bernina-Express per far excursiuns turisticas. La Lombardia vala numnadamain sco «zona cotschna».