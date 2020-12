Il Cussegl federal constatescha che la situaziun cun il coronavirus sa pegiurescha. Per meglierar la situaziun, vul il Cussegl federal decider ils 11 da december mesiras unifitgadas – mesiras che valan per l'entira Svizra. Quellas mesiras èn uss en consultaziun tar ils chantuns.

Las suandantas mesiras ha il Cussegl federal dà en consultaziun. La regenza svizra vul:

che restaurants, stizuns, martgads e manaschis da temp liber e da sport serran a las 19:00 . La dumengia duain els restar serrads. Quella regla na duai dentant betg valair per manaschis en il liber – pia er betg per pendicularas.

. La dumengia duain els restar serrads. Quella regla na duai dentant – pia er betg per pendicularas. ch'i dat ina regla da maximal tschintg persunas ord duas chasadas per occurrenzas privatas. Excepziuns sajan festas en il rom privat cun fin a 10 persunas ils 24 fin ils 26 da december ed ils 31 da december.

per occurrenzas privatas. Excepziuns sajan festas en il rom privat cun fin a 10 persunas ils 24 fin ils 26 da december ed ils 31 da december. ch' occurrenzas publicas vegnan scumandadas , cun excepziun da festas religiusas e radunanzas da legislativas, pia parlaments e radunanzas communalas.

, cun excepziun da festas religiusas e radunanzas da legislativas, pia parlaments e radunanzas communalas. che tut las activitads en la cultura vegnan scumandadas. Quai vala er per activitads en scola. Excepziuns sajan represchentaziuns professiunalas ch'han lieu online, senza public al lieu.

Las mesiras duain valair a partir dals 12 da december fin ils 20 da schaner. Sche la situaziun na sa meglierescha betg, vul il Cussegl federal decider ulteriuras mesiras ils 18 da december.

Las mesiras èn uss en consultaziun tar ils chantuns. Els han pia la schanza da prender posiziun davart las novas reglas. La decisiun finala è dentant tar il Cussegl federal.

Regenza grischuna prenda posiziun

La nova da Berna ha cuntanschì la regenza grischuna durant la sessiun a Tavau. Ils cussegliers guvernativs èn sa radunads ad ina sesida – n'han silsuenter dentant betg vulì prender posiziun en chaussa envers RTR. Pir la damaun dal di suenter ha il Cussegler guvernativ Marcus Caduff prendì posiziun.

Reacziuns da las partidas La Partida socialdemocratica, la Partida cristiandemocratica ed ils Verds beneventan la decisiun dal Cussegl federal da puspè prender dapli enta pugn la batgetta. Bain deploreschian ins ch’i dovria ulteriuras mesiras,la regenza reageschia dentant endretg. Critica datti percunter da la Partida populara Svizra e da la Partida liberaldemocratica. Per la PPS èn las restricziuns da vendita ina mesira arbitrara, ha communitgà la partida. Plinavant na duaja il Cussegl federal betg intervegnir tar ils chantuns. Er ils Liberaldemocrats han pauc chapientscha per l'agir da la regenza: decider stoppian numnadamain ils chantuns e betg Berna.

Confederaziun duai prender «las hottas enta maun»

Il mument na sajan ins betg là, nua ch'ins veglia esser. Quai ha ditg il cusseglier federal Alain Berset. I saja l'emprima giada durant la pandemia, ch'ins saja en ina situaziun uschè inquietanta. Fin Nadal vulan ins avair ina buna situaziun per il contact tracing. Perquai stoppia il Cussegl federal agir uss. Tenor la presidenta dal Cussegl federal Simonetta Sommaruga veglia la regenza evitar, ch'ins reageschia memia tard.

Indemnisaziuns per branschas pertutgadas

Sco il Cussegl federal scriva en ina communicaziun, duai dar indemnisaziuns per la gronda part da las branschas pertutgadas da las novas mesiras. Ils departaments pertutgads elavureschan per il mument las mesiras concretas. Fin ils 18 da december duain els far ina proposta al Cussegl federal. Dapli detagls na datti per il mument betg.

Da la partida a la conferenza da pressa èn stads: