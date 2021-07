A la duana en il chantun Vad èn mez zercladur vegnids confiscà 116 kilos marihuana en in car. Ils dus manischunzs dal car, ch'èn omadus dal Cosovo, han purtà las drogas ch'han ina valita da passa in milliun francs sur il cunfin. Ils umens èn vegnids arrestads directamain a la duana. Sco era dus ulteriurs umens en in auto accumpagnant.

La Procura dal stadi ha communitgà ch'ils quatter umens, en la vegliadetgna tranter 26 e 45 onns sajan uss en arrest d'inquisiziun.

Betg l'emprima giada

Ils dus umens da l'auto accumpagnant vegnian supsectads da gia avair purtà pliras giadas marihuana en Svizra. Encunter ils dus vegnia manà in process, pervia da suspect da commerzi cun meds narcotics.