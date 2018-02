Malgrà in flaivel ultim quartal ha l'ABB pudì far dapli gudogn e svieuta il 2017.

Il concern da tecnologia svizzer ABB ha pudì augmentar ses gudogn l'onn passà. Malgrà in flaivel quart quartal è il gudogn creschì per 17% sin 1,9 milliardas dollars. La svieuta saja creschida per 1% sin radund 34 milliardas, communitgescha ABB.

Pervia da custs supplementars per la restructuraziun è il gudogn sa sminuì l'ultim quartal per 8%. Las cifras positivas attribuescha il concern svizzer surtut als gudogns ch'èn vegnids fatgs cun vender tschertas spartas.

