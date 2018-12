Suenter diversas supposiziuns en las medias ha confermà ABB il glindesdi a bun'ura da vender 80% da sia sparta da rait electrica al concern giapunais Hitachi. La fatschenta haja in volumen tranter 7,6 e 7,8 milliardas dollars scriva il concern en sia communicaziun a las medias.

Cun questa transacziun vegnian a profitar tant ils acziunaris sco er la clientella ed il team global, commentescha il CEO dad ABB, Ulrich Spiesshofer, persunalmain la fatschenta en in messadi curt via Twitter:

La decisiun da Spiesshofer da sa separar da questa part da fatschenta vegn valitada dad experts sco midada cumpletta en la tenuta dal CEO. Anc avant dus onns aveva el annunzià da vulair tegnair la sparta da rait electrica.

L'annunzia dad ABB sin Twitter: , il link avra en ina nova fanestra

Tant tenor ils experts sco er en l'argumentaziun dal concern sez rinforzia questa cumpra la posiziun globala dal concern Hitachi en l'industria da rait electrica. Per ABB percunter signifitga la vendita da pudair sa disfar da sia sparta la main lucrativa e pudair sa concentrar sin auters champs sco per exempel en l'automatisaziun – quai cun la construcziun da roboters per l'industria.

RR novitads 06:00