ABB na vegn betg sin turas

Il gudogn operativ (EBIT) dal concern d'electro è sa reducì il segund quartal dal 2017 per 7% sin 1,042 milliardas dollars.

La raschun per quest trend sajan pretschs pli auts da las materias primas e surcapacitads en la branscha. Quai communitgescha il concern svizzer. Sut il stritg ha ABB tuttina gudagnà dapli. Il gudogn net è s’augmentà per 29% sin 525 milliuns dollars. Dentant saja quest augment mo d’attribuir a custs da restructuraziun pli bass. Analists avevan quintà cun in gudogn net da radund 580 milliuns dollars.

Prognosas per il rest da l'onn

A curta vista na sajan las prognosas betg uschè positivas. La conjunctura ed il svilup geopolitic procurian vinavant per in ambient malsegir. ABB discurra en connex cun il 2017 dad in onn da transiziun. Ulteriuras mesiras da spargn vegnian cuntinuadas, uschia ABB vinavant.

