En Svizra è il dumber da vischnancas cun ina quota da dapli che 20 pertschient abitaziuns secundaras sa sminuì per 29 sin anc 342 vischnancas il 2020. Tenor l’Uffizi federal da svilup dal territori haja quai da far cun las numerusas fusiuns ch’i ha dà durant quai temp.

Quai effect sa mussa per exempel tar la vischnanca Muntogna da Schons per la quala Casti-Wergenstein, Donat, Lohn e Maton han fusiunà quest'onn. Or da quatter vischnancas, cun ina quota tranter 40 e 70 pertschient. hai dà ina vischnanca cun ina quota da 60 pertschient abitaziuns secundaras.

Fusiuns mainian pia mo en ils pli paucs cas a novas vischnancas cun ina quota d’abitaziuns secundaras da 20 ni pli pauc pertschient, scriva l'ARE. L'onn passà saja quai stà il cas mo tar la vischnanca Bauen en il chantun Uri. Suenter la fusiun cun la vischnanca Seedorf dumbra la nova vischnanca ussa mo pli ina quota da 15 pertschient abitaziuns secundaras, avant era quai il dubel.

Malgrà quai, na vegnia era ils proxims onns betg a dar lubientschas per novas chasas da vacanzas en la fracziun Bauen, ha confirmà il chanzlist communal Stefan Furrer. En il contract da fusiun hajan els numnadamain fixà ch'il scumond da construir novas abitaziuns secundaras en quella part dal vitg vala anc almain 15 onns.

Tusaun nov sut 20 pertschient

Da nov era sut 20 pertschient è la vischnanca da Tusaun. La raschun là haja da far cun la fusiun cun la vischnanca Mutten il 2018. L’onn passà haja l’administraziun communala actualisà il register d’edifizis e d’abitaziuns da la vischnanca nova. Quella lavur mussia ussa che la quota d’abitaziuns secundaras en vischnanca è ussa tar sut 19 pertschient.