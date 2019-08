cuntegn

Aboliziun da l'equivalenza - Bursa svizra cun dapli svieuta

Las mesiras da proteger la bursa svizra paran da far effect: Il volumen da commerzi cun aczias svizras a la bursa SIX saja s’augmentà il fanadur per 20% cumpareglià cun il mais passà. Quai ha communitgà la bursa svizra.