In auto è collidà cun in tschierv sin l'A13. Sinaquai è la via stada bloccada per duas uras.

La mesemna damaun èn tschiervs vegnids sin l'A13 tar San Vittore en la Mesolcina. In dals tschiervs è tenor la polizia chantunala lura vegnì tschif d'in auto.

Sinaquai han duas patruglias da polizia chantunala grischuna ed ina patruglia da la polizia chantunala tessinaisa bloccà l'autostrada per stgatschar ils animals. Suenter duas uras han ins lura puspè pudì dar liber la via.

Segund accident sin la H13

In segund accident cun in da quels tschiervs hai lura anc da sin la via taliana H13. Er là è in auto collidà cun in tschierv.

