A Château-d'Oex en il chantun Vad è in aviun pitschen crudà giu gievgia suentermezdi. La raschun per l'accident n'è betg enconuschent. La Polizia chantunala da Vad examinescha il cas.

Tar ils morts sa tracti dals dus unics passagiers da l'aviun. Ina dunna da 24 onns ed in um da 27 onns che derivan da la Svizra tudestga. L'aviun era partì da l'eroport ad Epagny FR. L'aviun è stà part d'ina gruppa dad en tut trais aviuns ch han vulì sgular a Bex VD.

Mal access

L'access al lieu da l'accident è stà mal accessibel per las forzas da segirezza, ha declerà il pledader da la Polizia chantunala da Vad, Pascal Fontaine. La polizia tschertga ussa perditgas che pudessan gidar a schliar il cas. En acziun èn stads ier in helicopter da la Rega, tschintg patruglias da la Polizia chantunala, ina brigada da la polizia criminala sco era spezialists dal post d'examinaziun per segirezza, Sust.

RR novitads 12:00