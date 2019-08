Sin il pass dal Susten è in recrut mort oz pervi d'in accident da traffic ed in segund è vegnì blessà grevamain. Els èn ids cun lur vehichel sur la via or e crudads 100 meters a val. Ils dus recruts eran sin via cun in vehichel dal tip Puch e faschevan la scola d'ir cun auto. Quai ha confermà l'Armada svizra.

Ils confamigliars dals dus recruts sajan vegnids infurmads e vegnian uss accumpagnads dad in care-team. La giustia da l'armada ha instradà ina inquisiziun.

Trenà da manischar

Aifer la scola Richtstrahl datti 62 manischunzs da pionier. Ils dus recruts sa disgraziads eran gist vid la scolaziun. Tenor il pledader da medias da l'armada Daniel Reist possedian tut ils manischunzs il permiss d'ir cun auto e vegnian scolads vinavant en la scola da recruts.

Ils dus recruts eran en la 7avla emna da la scola da recruts. Els eran omadus en il vehichel. La mesemna è vegnì trenà da manischar en il convoi. Co ch'igl è vegnì tar l'accident n'è anc betg enconuschent. L'accident ha giu lieu sur la vischnanca da Gadmen sin la vart bernaisa dal Pass dal Susten.

