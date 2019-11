Sport saja en general bun per la sanadad, l'autra vart da la medaglia saja che 400'000 persunas sa blesseschian mintg'onn tar activitads da sport e pli che 180 morian. Quai scriva il Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d'accidents BFU.

184 accidents mortals per onn

En media moran en Svizra mintg'onn 184 persunas tar activitads sportivas. 58 da questas unfrendas derivian da l'exteriur ed ils pli blers morts dettia tar il sport da muntogna. Quai scriva il BFU che ha analisà tut ils accidents da sport enconuschents dals onns 2000 enfin 2018.

Ils pli blers accidents en muntogna

Ils pli blers accidents mortals capitan tar il sport da muntogna. En media èn quai 83 per onn, da quels 46 durant viandar e 29 durant ir en muntogna. Tar il sport d'enviern hai dà en media 39 accidents mortals ad onn, 17 da quels cun far turas da skis ed 8 cun ir cun skis giud pista. Tar sport en l'aua perdan tenor il post da consultaziun en media mintg'onn 29 persunas lur vita. Blers dad els durant il nudar en lais e flums.

Il BFU fa dentant er attent ch'il dumber dad accidents mortals n'exprimia betg il risico da murir tar ina disciplina da sport. Per far in tal connex stuess ins er resguardar il dumber da persunas che fa il sport e quant ditg che quellas fan quai. Omadus facturs sajan dentant memia pauc enconuschents tar ils blers sports.

Ord l'archiv:

RR novitads 12:00