En il traffic public svizzer hai dà l'onn passà 181 accidents. Tar quels accidents èn 27 persunas mortas. Quai mussa il rapport da segirtad da l'Uffizi federal da traffic. Per gronda part sajan ils accidents mortals stads la consequenza da quai che automobilists e peduns sajan sa cuntegnids fauss e perquai collidads cun trens, trams u bus.

Traffic public è fitg segir

Tenor l'uffizi mussian questas cifras ch'il traffic public en Svizra saja vinavant fitg segir. Il dumber dals accidents sa chattia sin il nivel bass dals ultims onns. Il risico da murir tar in accident da tren è 36 giadas pli pitschen che tar in accident cun auto e 381 giadas pli pitschen che tar in accident cun velo. Sco las bassas cifras d'accidents dals onns passads mussan, èn er il traffic da pendicularas, bastiments, trams e bus fitg segirs.

Cumpareglià cun ils ulteriurs pajais europeics vegn la Svizra quai che reguarda la segirezza dal traffic public sin plaz trais suenter la Gronda Britannia e la Norvegia.

RR novitads 17:00