Accidents sin via e binaris

Animals selvadis ch’èn da viadi han grev en Svizra. Mintg’onn crappan plirs millis animals tar accidents sin via u sin binaris. Il 2019 èn uschia crappads tar accidents radund 550 tschiervs, 9300 chavriels, 800 portgs selvadis e 500 lieurs. Animals pitschens che crappan tar accidents sin via, sco per exempel stgilats u raunas, na vegnan betg registrads en la statistica.

L’Uffizi federal da natira pretenda dapli protecziun per quests animals. La raschun saja numnadamain che blers dals corridors per selvaschina sajan interruts – quai surtut en Svizra Bassa. Surfatschas anc libras da surfabricaziuns stoppian perquai vegnir protegidas meglier.