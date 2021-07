Sch’i va per corona n’è la Svizra anc betg or da la zona da privel. Quai di Martin Ackermann, il president da la task-force da la Confederaziun. Per quest motiv saja uss il mument da vaccinar sche pussaivel tuttas e tuts, ha Martin Ackermann declerà avant las medias a Berna.

Da las 1,2 milliuns persunas ch'èn pli veglias che 70, hajan 1 milliun anticorpuls en il sang, uschia Ackermann. Il medem mument veglia quai er dir che 200'000 persunas sur 70 n'hajan nagina protecziun cunter Covid-19.

Cura che la varianta Delta sa derasia e las cifras da cas confermads creschian puspè, lura creschia er il ristg da dapli infecziuns en quella gruppa da vegliadetgna. Sch’ins possia dentant vaccinar radund 90% da la glieud sur 70, sa reduceschia il dumber da las infecziuns per passa la mesadad ed uschia er il dumber d’ospitalisaziuns. Ed Ackermann concluda: Il svilup dals proxims mais dependia fitg da quanta glieud che sa laschia vaccinar.

Dumbers da vaccinaziun en Svizra ed en Grischun