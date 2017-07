Acrobata dal Circus Knie croda 4 meters

Durant ina producziun dal Circus Knie a Lucerna è in'acrobata crudada quatter meters a bass ed è sa blessada.

L'accident è schabegià durant la producziun da la saira dal circus Knie sin l'Allmend a Lucerna, curt avant las 22:30. L'artista saja sa participada al numer d'acrobatica da l'aria «Desire of Flight», l'ultima producziun dal program da quest onn.

Il circus ha communitgà che l'artista saja crudada perquai ch'ella haja fatg in sbagl tar ina manipulaziun. Tenor il program dal circus, lavura l'artista ensemen cun ses um. Il pèr mussa elements da la pli auta grevezza. La producziun è vegnida rutta giu dal circus suenter l'accident, uschia la polizia. Tar la moda e maniera co l'accident saja capità n'ha la polizia anc betg pudì far indicaziuns.

La dunna è vegnida transportada cun in'ambulanza en l'ospital, uschia la polizia da Lucerna. Ils frars Knie dal circus naziunal Knie han communitgà che l'artista haja rut omaduas chanvellas ed ella haja mess ord lieu in cumbel suenter ch'ella saja crudada radund quatter enfin tschintg meters a bass. Suenter l'accident saja ella dentant stada alerta durant l'entir temp.

RR novitads 10:00