Il producent da chemia e furnitur da farma, Lonza è creschì ferm en l'emprima mesadad da l'onn. Sur tut il segment da farma e biotecnologia è creschì fermamain. Uss ha Lonza curregì ensivers las finamiras.

Da schaner fin zercladur ha Lonza augmentà la svieuta per 33% sin 3,08 milliardas francs, scriva il concern. Sut il stritg fa Lonza in gudogn net da 405 milliuns francs, quai che correspunda ad in plus da 78%.

Cun las cifras preschentadas ha Lonza surpassà las spetgas dals experts. Pervi dal bun resultat ha Lonza auzà la prognosa per la svieuta per il 2018, quai sin in augment mediocher fin aut. Restar restan las indicaziuns per l'onn 2022. Fin là vul Lonza augmentar la svieuta sin 7,5 milliardas francs.

