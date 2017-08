Addor (PPS) vegn sentenzià pervia da discriminaziun da razzas

La dretgira districtuala da Sion ha sentenzià il cusseglier naziunal da la PPS Jean-Luc Addor pervi da discriminaziun da las razzas. Tranter auter sto el pajar in chasti da 3’000 francs.

La raschun per l’accusaziun è stà in Tweet sco er in commentari sin Facebook, ch’Addor aveva derasà ils 22 d’avust 2014. En quel aveva el scrit davart in sajettim en ina moschea a Son Gagl, nua ch’in um da 51 onns era vegnì mazzà: «Nus vulain dapli da quai!».

«Ils lecturs n'han betg pudì chattar ina ironia»

Il cussegl central islamic da la Svizra aveva sinaquai inoltrà ina denunzia penala. La dretgira ha entant publitgà la sentenzia da la procedura ch’era gia stada il matg. La dretgira argumentescha sia decisiun, ch’Addor avessi stuì prevesair las reacziuns ch’el haja provocà cun derasar ses Teewt.

In lectur ordinari n’haja betg pudì vesair ina ironia en ils commentaris dad Addor. Cun ses messadi discriminant haja Addor sustegnì u schizunt rinforzà ina tenuta ostila envers muslims.

