Adecco cun in gudogn marcant

L'intermediatur da persunal Adecco ha profità l'emprim quartal dal 2017 da la conjunctura en l'Europa che crescha.

La svieuta è creschida ils emprims 3 mais per 7% sin passa 5,7 milliardas euros. Sut il stritg è restà in gudogn da 176 milliuns. Quai è in plus da 22% cumpareglià cun il medem quartal da l'onn avant. Sco quai che Adecco communitgescha hajan tut las regiuns contribuì a l'augment. Il pli ferm è il concern creschì en l'Italia cun in plus da 26%.

