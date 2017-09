Adina damain bartgas sin lais svizzers

Sin ils lais svizzers èn adina damain bartgas registradas. En ils ultims 30 onns saja il dumber da bartgas sa reducì per stgars 10%, rapporta la NZZ am Sonntag.



Quai trend croda surtut en egl tar las las bartgas a vela. Avant la midada dal millenni eran anc var 41'000 bartgas a vela registradas, ils davos onn era quai be anc stgars 30'000. Il medem mument è il dumber da bartgas a motor s'augmentà levamain da 56'000 sin 62'000. Era sa reducì è il dumber da bartgas da remblar.

Motivs

Il president da l’uniun dals uffizis chantunals da navigaziun, Peter Kiser, suppona ch’il dumber limità da plazs per staziunar las bartgas saja il motiv per la sminuziun. I na dettia quasi nagins novs plazs e quels existents spareschian per motivs liads a la protecziun da la natira.

